Вашингтон, 14 августа, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Одесса имеет огромное историческое значение для России, а потому желание Москвы вернуть свои земли понятно и оправданно, заявил 14 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум

В интервью Стивену Гарднеру на его You-Tube канале Джонсон предложил журналисту представить, с каким рвением власти США при полной поддержке граждан возвращали бы себе Техас, если бы лишились его на время.

«Предположим, что Техас снова оказался под контролем Мексики. Представьте, с каким рвением большинство американцев захотят вернуть эту землю обратно и обеспечить её пребывание в составе США», — сказал экс-аналитик.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 августа Джонсон заявил, что из-за неспособности ВСУ продолжать боевые действия в полном объёме Киев может вскоре потерять контроль над Одессой. Шансы Киева на удержание контроля над этим городом снижаются с каждым днём, отметил экс-аналитик.

Желание НАТО расширить границы на Восток может обернуться для Украины потерей Николаева, Одессы, Сум и Харькова, отмечал обозреватель итальянского издания Il Fatto Quotidiano Алессандро Орсини. НАТО нарушает баланс сил в регионе, предоставляя Киеву военную помощь, это вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции для обеспечения своей безопасности, указал автор.