Москва, 23 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая ситуацию на фронте, понял, что ближайшей осенью следует ожидать множество интересных событий. Об этом глава региона сообщил на телеканале «Россия 24».

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи

«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: «Мы ещё ничего не начинали». И осенью будет очень много интересного», — сказал Балицкий.

Он рассказал о словах Путина, сообщившего, что Россия ещё не развернула все свои мощности на поле боя.

Ранее в Кремле отметили, что из-за плотного графика президента он принял Балицкого в ночь на 23 августа. Путин положительно оценил работу главы области, а также попросил отдельно доложить о ситуации в энергетике, отметив важность вопроса.

После встречи Балицкий сообщил, что Путин одобрил программу развития Запорожской области на 10 лет. Он также рассказал, что из разговор длился до половины второго ночи.