Балицкий после встречи с Путиным пообещал «много интересного» осенью
Москва, 23 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая ситуацию на фронте, понял, что ближайшей осенью следует ожидать множество интересных событий. Об этом глава региона сообщил на телеканале «Россия 24».
«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: «Мы ещё ничего не начинали». И осенью будет очень много интересного», — сказал Балицкий.
Он рассказал о словах Путина, сообщившего, что Россия ещё не развернула все свои мощности на поле боя.
Ранее в Кремле отметили, что из-за плотного графика президента он принял Балицкого в ночь на 23 августа. Путин положительно оценил работу главы области, а также попросил отдельно доложить о ситуации в энергетике, отметив важность вопроса.
После встречи Балицкий сообщил, что Путин одобрил программу развития Запорожской области на 10 лет. Он также рассказал, что из разговор длился до половины второго ночи.