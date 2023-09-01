Вашингтон, 1 сентября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Украина получит первые десять американских танков Abrams в середине сентября, западные чиновники полагают, что данная техника даст ВСУ необходимое преимущество в «изнурительном» контрнаступлении. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на неназванного представителя Пентагона.

Matthias Merz/dpa/Global Look Press Танк Abrams

«Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября», — приводит газета слова собеседника.

По словам источника издания, в настоящее время десять танков находятся в Германии, там они проходят окончательный ремонт, как только всё будет готово, они будут переданы Киеву.

Представитель командования Армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл, слова которого приводит издание, сообщил, что Соединённые Штаты планируют ускорить доставку 31 танка Украине к осени.

Согласно данным издания, группа солдат ВСУ уже завершила программу обучения на американских танках M1 Abrams. По словам О’Доннелла, на полигонах американских сил в Германии тренировку на учебных танках проходили порядка 200 украинцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июля, что Североатлантический альянс поставляет Украине оружие и военную технику для того, чтобы у Киева на будущих переговорах были более выгодные позиции. Он добавил, что НАТО считает своим приоритетом поставки Украине продвинутых систем вооружения и боеприпасов к ним.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Он также отметил, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.