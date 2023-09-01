Луганск, 1 сентября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. За три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% военных на некоторых участках под Купянском, сообщил 1 сентября военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на купянском направлении ВСУ вынуждены регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригадах.

«На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа в Министерстве обороны РФ сообщили, что на купянском направлении российские военнослужащие отразили три атаки ВСУ около населённых пунктов Синьковка Харьковской области, а также Сергеевка и Новоегоровка в ЛНР.

За сутки на этом направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих. На рубеже Копанки-Новосергеевка ВСУ для поддержки своих обороняющихся подразделений применили вертолет Ми-8, но в результате недолёта он нанёс огневое поражение по своим позициям.