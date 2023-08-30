Купянск, Украина, 30 августа, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Украинские боевики попытались с помощью вертолёта Ми-8 нанести поражение российским военным, но борт не долетел и открыл огонь по своим, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

mil.ru Вертолёт Ми-8

«На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолёта нанёс огневое поражение по своим позициям», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

Также на купянском направлении при поддержке танков и артиллерии из состава 44-й отдельной механизированной бригады российские подразделения группировки войск «Запад» отразили две контратаки ВСУ силами до усиленного взвода каждая, добавил Якимкин.

Как сообщало ИА Регнум, на южном направлении спецоперации экипаж российского ударного вертолёта Ми-28 («Ночной охотник») уничтожил отряд пехоты ВСУ при попытке его переброски на новые позиции. Командир экипажа с позывным Спартак рассказал, что разведка выявила до 60 украинских военных, которые на пикапах пытались передислоцироваться в лесополосу. В результате работы экипажа вертолёта потери противника составили около 50 человек.

В июле отряд украинских пехотинцев в сопровождении трёх единиц тяжелой техники подорвался на своих же минах при попытке наступления на угледарском направлении. Отбросить противника также помогла реактивная система залпового огня, которая оперативно ударила по отряду ВСУ в момент наступления.