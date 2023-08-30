Москва, 30 августа, 2023, 14:12 — ИА Регнум. На купянском направлении российские военнослужащие отразили три атаки противника около населённых пунктов Синьковка Харьковской области, а также Сергеевка и Новоегоровка в ЛНР. Об этом 30 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС России

Отмечается, что на купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная», артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ около населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Представитель Минобороны уточнил, что за сутки на этом направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих. Кроме этого, были ликвидированы три автомобиля, три боевые бронированные машины, два орудия М109 производства США, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Krab» польского производства.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 29 августа, подразделениями Западной группировки войск на купянском направлении были отражены шесть атак противника. Это произошло у населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Потери ВСУ составили до 50 человек. Российские войска за сутки отразили 12 атак противника на донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях.