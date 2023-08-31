Брянск, 31 августа, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) успешно пресечена силами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом 31 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — уточнил глава региона.

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Министерства обороны России, 31 августа, около 12:00 мск, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области ещё один украинский беспилотник самолётного типа и пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку.

Утром 31 августа губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что над областным центром были сбиты три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Пострадавших и разрушений не было.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что около 10:00 мск с помощью средств ПВО была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолётного типа над территорией Брянской области.