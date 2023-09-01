Вашингтон, 1 сентября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск высмеял возраст президента США Джо Байдена и лидера Республиканской партии в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла.

Heisenberg Media Илон Маск

«Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа без грима и спецэффектов!» — написал Маск в Twitter, намекая на возраст обоих политиков.

Бизнесмен решил так прокомментировать пост одного из пользователей с опубликованным видео, где лидер республиканцев в Сенате в ходе общения с журналистами долго молчал и не реагировал на вопросы.

Реакция Маска в другом твите также была неутешительна для Макконнелла. Миллиардер назвал политика «бедным парнем», для которого пришло время покинуть пост. Произошедшее Маск охарактеризовал как «позор для страны».

Как сообщало ИА Регнум, с 81-летним Митчем Макконнеллом произошло несколько неловких ситуаций. В ходе последней политик «завис» более чем на полминуты и не реагировал после вопроса репортёров, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2026 году. Тогда к Макконнеллу подошла помощница и громко повторила вопрос, но ответа не последовало. В июле в ходе пресс-конференции Макконнелл молчал 19 секунд, а затем и вовсе покинул мероприятие.

Согласно опубликованным 28 августа данным опроса AP-NORC, большинство американцев опасается, что Джо Байден, которому в ноябре 2023 года исполнится 81 год, не сможет эффективно выполнять обязанности президента США в случае избрания на второй срок. 77% опрошенных считают Байдена слишком старым для повторного президентства. 15% респондентов назвали президента «медленным» или «растерянным».