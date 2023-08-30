Вашингтон, 30 августа, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Очередная неловкая ситуация произошла с участием 81-летнего лидера Республиканской партии в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла в ходе общения с журналистами, сообщает телеканал NBC.

U.S. Senate Митчел Макконнелл

Политик более чем 30 секунд молчал и не реагировал после вопроса репортёров, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2026 году. К Макконнеллу подошла помощница и громко повторила вопрос, но политик «завис».

Подобный случай с ним произошёл в июле, тогда в ходе пресс-конференции Макконнелл молчал 19 секунд, а затем и вовсе покинул мероприятие.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Макконнелла госпитализировали в одну из больниц в Вашингтоне. По данным источников, политик оступился в ходе частного ужина в одном из отелей и упал. Позднее врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

81-летний Митч Макконнелл, являющийся сенатором от штата Кентукки, в январе установил рекорд по количеству времени на посту лидера партии в Сенате Конгресса США, который он с 2007 года занимает уже 16 лет.