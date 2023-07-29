Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Предложения по усилению безопасности Крымского моста получил от специалистов президент России Владимир Путин. Об этом политик рассказал 29 июля на пресс-конференции, посвященной итогам форума «Россия — Африка», трансляцию которой ведёт телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер подтвердил получение предложений по повышению безопасности в районе Крымского моста, но отметил, что пока они не реализованы, говорить об этом рано.

«Это техническая и физическая защита, использование других технических средств, речь идет об этом. Это определенные технологии, которые были специалистами предложены, они должны быть реализованы. Это не так дорого, но надеюсь, будет надежно», — указал президент России.

Также Путин напомнил о нанесении российскими войсками нескольких превентивных ударов по местам, откуда запускались украинские беспилотники, и где они производились.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщил 23 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

20 июля Минобороны проинформировало о нанесении ударов возмездия по производственным цехам и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Так российские военные ответили на организованный Украиной в ночь на 17 июля теракт на Крымском мосту.