Москва, 31 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Более 150 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Московского авиаузла 31 августа из-за ограничений полётов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным на 10:45 мск, во Внуково три рейса отменены, 52 задержаны. В частности, отменён рейс до Тюмени, задержаны отправления самолётов в Грозный, Ноябрьск, Сочи, Уфу.

В Домодедово 74 рейса задержаны, 11 отменены. Задержаны рейсы до Стамбула, Омска, Минеральных Вод, Тель-Авива.

В Шереметьево задержаны семь рейсов.

«С 09:00 мск 31 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме, режим ограничения полётов снят», — проинформировали в пресс-службе Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Росавиации предупредили об ограничении полётов во Внуково, Домодедово и Жуковском в целях обеспечения безопасности. На запасные аэродромы в Шереметьево, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Ярославль и Нижний Новгород были перенаправлены 45 самолётов.