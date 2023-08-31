Вашингтон, 31 августа, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Несколько миллионов жителей Украины сбегут из страны в Польшу после поражения ВСУ, предположил в интервью журналисту Гарланду Никсону бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«После провала украинского контрнаступления фронт начнёт сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться», — сказал он, добавив, что в числе украинских беженцев затем окажутся около 6 млн украинцев, которые ринутся на Запад.

Риттер считает, что мигранты спровоцируют в Европе, в том числе в Польше, серьёзный кризис. Ждать чего-то хорошо из этой ситуации не приходится, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Евросоюзе выдвинули предложение мотивировать украинских беженцев вернуться на родину дополнительными денежными выплатами. Так, беженцы, нашедшие постоянную работу в странах ЕС либо начавшие здесь обучение, смогут получить вид на жительство. Также предлагается разработать совместно с Киевом программу по реинтеграции украинцев, которые хотят вернуться домой.

По данным польского портала TokFM, украинские беженцы в Польше всё чаще сталкиваются с проявлением неприязни со стороны поляков. Дети из украинских семей, перебравшихся в Польшу часто сталкиваются в школах с проявлением ненависти. Причём особенное недовольство у таких беженцев вызывают замечания польских граждан, призывающих их говорить по-польски.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв связал травлю украинских беженцев в Польше с их хамством. По его словам, поляки относятся к украинским беженцам как к бедным навязчивым и хамоватым родственникам, которые считают, что им все должны.