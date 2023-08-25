Москва, 25 августа, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Поляки относятся к украинским беженцам как к бедным навязчивым и хамоватым родственникам, которые считают, что им все должны. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 августа заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть проблема общего отношения поляков к украинцам как к быдлу. Поляки мнят себя бастионом, крепостью цивилизованного католического (в наши дни католическо-протестантского) мира. А украинцы в этой картине мире — будь они православные или греко-католики — это второй сорт. Так было веками. Веками польские паны к малороссийским холопам так относились. Потом, когда существовала межвоенная Польша, включавшая в себя Западную Украину и Западную Белоруссию — это были бедные восточные окраины», — рассказал Трухачёв.

Что касается современного положения дел, то как пояснил эксперт, польское население относится к украинским беженцам, как к бедным родственникам, которые навязываются. Причём эта проблема будет усугубляться, так как дыма без огня не бывает и украинцы сами во многом виноваты.

«Дело в том, что среди них очень распространено бытовое хамство, которое не слишком принято в Польше или в Чехии. Грубо говоря — приехали и ведут себя как дома. Или даже хуже. И считают, что им все должны. Причём очень часто приезжают люди небедные и ведут себя по-хамски», — сказал доцент.

Он добавил, что поведение украинцев в Польше и в мирные времена оставляло желать лучшего — отличаясь хамством и бескультурьем, а порой и бездельем. Последнее, впрочем, касалось только меньшинства украинцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным польского портала TokFM украинские беженцы в Польше всё чаще сталкиваются с проявлением неприязни со стороны поляков. Дети из украинских семей, перебравшихся в Польшу часто сталкиваются в школах с проявлением ненависти. Причём особенное недовольство у таких беженцев вызывают замечания польских граждан, призывающих их говорить по-польски.

До этого председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что расчётливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых поляков.

По данным издания «Речь Посполита», в Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%.