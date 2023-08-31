Луганск, 31 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате обстрела ВСУ окрестностей Лисичанска в ЛНР. Об этом 31 августа сообщили в региональном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в результате обстрела города Новодружеска Лисичанского городского округа погибло три человека», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал один человек. Ранее глава администрации города Первомайска ЛНР Сергей Колягин сообщил, что обстрелу подвергся посёлок Калиново.

В ночь 30 августа ВСУ нанесли миномётный удар по селу Днепряны Херсонской области, повреждения получили два дома. В Новой Каховке обстрелу подвергся детский сад. Кроме того, ВСУ обстреляли город Донецк, снаряд ВСУ попал в крышу торгового центра «Галактика», был повреждён недостроенный жилой комплекс «Бульвар Сити».