Луганск, 31 августа, 2023, 09:35 — ИА Регнум. В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Алексей Коновалов/ТАСС

«По территории республики зафиксирован один обстрел, вследствие которого пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации города Первомайска ЛНР Сергей Колягин сообщил, что обстрелу подвергся посёлок Калиново.

Как передавало ИА Регнум, в ночь 30 августа ВСУ нанесли миномётный удар по селу Днепряны (Херсонская область), повреждения получили два дома. В Новой Каховке обстрелу подвергся детский сад. В результате обстрела произошло возгорание здания. Позже ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны.

ВСУ также обстреляли город Донецк. Снаряд ВСУ попал в крышу торгового центра «Галактика». Помимо этого, был повреждён недостроенный жилой комплекс «Бульвар Сити». Обстрелы были также зафиксированы в районе бульвара Шевченко и улицы Набережной в Ворошиловском районе города. А в Петровском районе в очередной раз пострадало здание детского сада №314.