Москва, 31 августа, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Условия поступления на службу в органы внутренних дел России стали проще. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Она пояснила, что 4 августа вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ, упрощающий условия поступления на службу. Изменения коснулись возрастных ограничений, института личного поручительства, лиц со специальными или воинскими званиями.

Прежде на службу в органы внутренних дел принимали граждан в возрасте до 35 или 40 лет в зависимости от того, на какую должность они претендовали. Теперь возрастные ограничения определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу.

«К примеру, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст поступления на службу составляет 50 лет, специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, — 55 лет», — сказала Волк.

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