Москва, 10 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что личного состава критически не хватает. Об этом сообщила 10 августа пресс-служба МВД России.

Kremlin.ru

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим», — сказал Колокольцев.

Как уточнил глава ведомства, за прошлый месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников.

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