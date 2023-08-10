В МВД назвали критичным некомплект личного состава
Глава МВД Колокольцев заявил, что личного состава критически не хватает
Москва, 10 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что личного состава критически не хватает. Об этом сообщила 10 августа пресс-служба МВД России.
Kremlin.ru
«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим», — сказал Колокольцев.
Как уточнил глава ведомства, за прошлый месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников.
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