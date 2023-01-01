Москва, 1 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В России с 1 января увеличили штатную численность МВД РФ. В общей сложности в органах полиции теперь будут трудиться 922 тыс. сотрудников — на 27 тыс. больше, чем ранее. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

В тексте документа говорится об увеличении предельной штатной численности органов внутренних дел до 922 тыс. 61 единицы. В это число включены 770 тыс. 599 сотрудников, 17 тыс. 823 федеральных государственных гражданских служащих и 133 тыс. 639 работников.

Также предусмотрено, что в 2024 году численность сотрудников МВД РФ вырастет еще на 12 тыс. человек. В штате будут работать более 934 тыс. человек, в том числе сотрудников органов внутренних дел — 782 тысячи человек. Следующее увеличение штатной численности произойдет в 2025 году — до 938 тыс. 856 единиц.