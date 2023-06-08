Москва, 8 июня, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Личный состав МВД России достойно выполняет возложенные задачи в зоне специальной военной операции (СВО), её участниками стали около 15 тыс. наших сотрудников, заявил 8 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, слова которого приводит портал «МВД Медиа».

76. мвд. рф Владимир Колокольцев

«480 из них удостоены государственных наград, 630 — ведомственных», — сказал Колокольцев.

В публикации отмечается, что министр 8 июня провёл торжественную церемонию, посвящённую присвоению специальных званий высшего начальствующего состава и награждению отличившихся полицейских.

Ранее глава МВД заявлял об активизации деятельности транснациональной организованной преступности после начала спецоперации. Так, по его словам, выросло число преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, а также с нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми.

Кроме того, Украина вовлечена в производство синтетических наркотиков в России. По данным МВД России, она превратилась в один из ключевых «хабов» азиатско-европейского наркотрафика. Теперь через неё проходит одна из главных наркотических магистралей — балканская ветка этого пути.