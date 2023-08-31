Вашингтон, 31 августа, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить в стране новую мобилизацию свидетельствует о переходе Киева от наступления к обороне, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если вы заявляете о призыве в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень», — сказал он.

По мнению эксперта, глава этой страны повторяет сценарий нацистской Германии после Курской битвы, когда она была вынуждена отступить и набрать в армию подростков и стариков.

«Никого больше не осталось. У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя», — заключил Шаффер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране ещё на 90 суток. Таким образом, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 15 ноября.

Украинский мобильный оператор «Киевстар» 29 августа раскрыл реальные потери ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата. В промо оператора говорилось, что 400 тыс. бойцов никогда не ответят на звонок. Позже видео было удалено.

Глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что принятый Верховной радой план мобилизации ещё не выполнен. У ВСУ «ещё есть ресурс с точки зрения правового плана».