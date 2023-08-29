Киев, 29 августа, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Утверждённый Верховной радой план мобилизации ещё не выполнен, заявил глава минобороны Украины Алексей Резников, сообщает Liga.net.

Сергей Корсун ИА Регнум Мобилизация ВСУ

Министр пояснил, что у ВСУ «ещё есть ресурс с точки зрения правового плана». Глава ведомства также отметил, что такая ситуация якобы позволяет Киеву не объявлять «новую мобилизацию по увеличению своей численности».

Кроме того, по утверждениям Резникова, в ближайшие месяцы на Украине не будет стоять вопрос об увеличении плана мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа глава киевского режима рассказал, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. В Верховной раде также допустили проведение всеобщей мобилизации.

По мнению депутата Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, мобилизацию могут объявить, если Украине будет угрожать потеря государственности. Он подчеркнул, что в стране есть четыре очереди мобилизации и последняя предполагает, что на фронт идут все мужчины.

Зеленский до 15 ноября 2023 года продлил на Украине военное положение и мобилизацию. До этого он распорядился уволить военкомов во всех регионах и заменить их военными, которые принимали участие в боевых действиях, но прекратили службу из-за утраты здоровья. Глава киевского режима назвал государственной изменой цинизм и факты взяточничества в период вооружённого конфликта.