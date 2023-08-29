Москва, 29 августа, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Украинский мобильный оператор «Киевстар» раскрыл реальные потери среди Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале 29 августа написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Он уточнил, что оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата.

В промо оператора говорилось, что 400 тысяч бойцов никогда не ответят на звонок. Рогов добавил, что позже видео было удалено.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK заявил, что 47-я механизированная бригада ВСУ практически исчезла из-за ударов российских тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк». По словам эксперта, ВСУ больше не смогут вести боевые действия такой высокой интенсивности из-за огромного количества погибших.

Глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что принятый Верховной радой план мобилизации ещё не выполнен. У ВСУ «ещё есть ресурс с точки зрения правового плана». Он также отметил, что такая ситуация якобы позволяет Киеву не объявлять «новую мобилизацию по увеличению своей численности».

По данным Минобороны РФ на 29 августа, только на донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 340 военных убитыми и ранеными. В районе населённого пункта Дорожное в ДНР на станции разгрузки ракетным ударом был поражён воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Такие данные привёл официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.