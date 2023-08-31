Ташкент, 31 августа, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways утром 31 августа из-за закрытия московского аэропорта Домодедово перенаправила три рейса в Самару, Казань и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Утром в Домодедово были задержаны 29 рейсов и ещё один рейс отменён. Ранее в аэропорту Внуково сообщили, что вводили ограничения на полёты в целях безопасности.

«В связи с закрытием воздушного пространства в Домодедово рейсы Uzbekistan Airways были перенаправлены на запасные аэропорты», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что рейс HY611 был направлен в Самару, HY9615 — в Казань, а HY9613 — в Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области.

Около 7:00 московского времени аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали десятки рейсов, ещё четыре рейса были отменены. Также в воздушных гаванях вводился режим «Ковёр».