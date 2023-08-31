Луганск, 31 августа, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Перемещение тыловых подразделений ВСУ ближе к линии фронта наблюдается на купянском направлении, это происходит из-за ежедневных потерь личного состава и техники. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 31 августа в своём Telegram-канале.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным источников эксперта, подвижные войсковые ремонтные средства ВСУ направлены к линии боевого соприкосновения для ускорения процесса восстановления вооружения и техники. Украинские войска каждый день несут потери в людях и технике из-за активных боёв под Купянском.

«Также в прифронтовых населённых пунктах развернуты малые мобильные госпитали», — написал Марочко.

Он добавил, что госпитали зачастую оборудуются в подвалах. Там состояние раненых стабилизируют перед эвакуацией.

ВСУ также передислоцируют в «красную зону» подразделения материально-технического обеспечения, чтобы сократить время подвоза необходимого.

Марочко сообщил и о том, что в Купянске на одном из промышленных предприятий выявлено подразделение иностранных наёмников. По предварительной информации, это разведчики одной из стран НАТО.

Ранее эксперт рассказал о стягивании дополнительных украинских подразделений с мотивированными боевиками-радикалами на сватовско-кременской участок фронта. Их распределяют в места, где, по мнению командования ВСУ, существует угроза прорыва.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские военные успешно действуют на купянском направлении в Харьковской области, для ВСУ там сложилась сложная обстановка. По данным Минобороны России на 30 августа, за сутки отражены три атаки противника на купянском участке фронта. Украинские войска потеряли до 100 военнослужащих и 11 единиц техники.