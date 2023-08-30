Луганск, 30 августа, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Киев подводит радикалов на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

Он отметил, что на сватовско-кременском участке наблюдается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами.

Сейчас их распределяют по тем участкам, где, по мнению командования ВСУ, существует угроза прорыва оборонительных рубежей, пояснил эксперт, добавив, что часть таких подразделений участвует в штурмах.

Марочко уточнил, что, например, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит украинский нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не раз предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции около населённого пункта Кременная.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 29 августа на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки украинских сил. Противник пытался атаковать у Кременной и Червоной Дибровы (ЛНР), а также у Ямполовки (ДНР). На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих. Российские войска за сутки отразили 12 атак противника на донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях.