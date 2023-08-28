Киев, 28 августа, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, заявил 28 августа на пресс-конференции министр обороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это логичный ход — отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока», — объяснил он.

Резников при этом отметил, что командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский одновременно «держит оборону» на купянском направлении и «контратакует» на бахмутском.

Министр также заявил, что ситуация на купянском направлении «сложная», но контролируемая.

Как передавало ИА Регнум, офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что штурмовые подразделения Вооружённых сил РФ в ходе боя заняли опорный пункт на купянском направлении, разгромив до роты ВСУ.

Было отражено девять контратак ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады, сказал Якимкин.

Тем временем украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил 22 августа, что ВСУ под Харьковом находятся на грани окружения российскими войсками. Он указал на успешность ударов российских военных на этом направлении, что после поражения ВСУ может привести к окружению Харькова.

Перед этим Кривонос обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который анонсировал укрепление обороны на харьковском направлении, в отмывании денег вместо «спасения» украинской армии. По утверждению военного, ВСУ не снабдили ничем необходимым для боевых действий, потому что Украина страдает от коррупции в оборонной сфере. Кривонос также отметил, что никакие возведённые на этом направлении фортификации не станут препятствием для российской армии.