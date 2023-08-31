Вашингтон, 31 августа, 2023, 08:18 — ИА Регнум. За минувшие шесть лет Госдепартамент США не вернул изъятую у России дипломатическую собственность, даже для определения её технического состояния. Это необходимо исправить и вернуть все объекты недвижимости российской стороне, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале дипмиссии России.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Посольство России в Вашингтоне

По его словам, российское посольство направило в Госдеп сотни нот в отношении доступа к российской недвижимости, но на все из них были получены отказы.

«Американские власти по-рейдерски заблокировали доступ к суверенным объектам российской собственности, сняв с них дипиммунитет. То же самое ранее было сделано в отношении нашей недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а впоследствии и в штате Вашингтон», — добавил Антонов.

США, по его словам, грубо нарушают основополагающие нормы международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года. Кроме того, посол отметил, что американские власти посягнули на принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный конституцией США.

По утверждениям дипломата, России цинично говорят о том, что по документам права собственности на объекты Москву не лишили, а просто запретили пользоваться ими. Антонов добавил, что власти США пытаются жонглировать базовыми юридическими понятиями.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году США фактически отняли у России дипсобственность, заблокировав доступ к ней. С тех пор МИД РФ ведёт работу по её возвращению. Вопрос о возвращении также поднимал перед президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американская сторона не допускает российских представителей к дипсобственности России на территории США. Официальные лица Соединённых Штатов неоднократно рекомендовали продать российскую дипсобственность, отметила Захарова.