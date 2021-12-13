Москва, 13 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин во время разговора со своим американским коллегой Джо Байденом 7 декабря поднял вопрос о доступе и возвращении дипломатической собственности России в США и сделал это в весьма жёсткой форме. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал 13 декабря РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жёсткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», — сказал Рябков.

Дипломат отметил, что пока никаких конкретных договорённостей по вопросу дипсобственности между руководством России и США нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также рассказал, что Россия направила США уже более 500 запросов, требуя возврата своей дипломатической собственности.

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