Москва, 17 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Американская сторона не допускает российских представителей к дипсобственности России на территории США, сообщила 17 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Elvert Barnes Полиция США

Отметив, что Госдеп США «продолжает упорно отказывать в допуске на территорию нашей дипломатической собственности дипломатам» и российским эксплуатационным бригадам, которые должны проверить исправность систем жизнеобеспечения в зданиях, Захарова сказала:

«При этом официальные лица США неоднократно рекомендовали их (российскую дипсобственность — прим. ИА REGNUM) продать».

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Напомним, США фактически отняли у России её дипсобственность, закрыв четыре года назад здание Генконсульства РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Затем, в 2018 г., было закрыто российское Генконсульство в Сиэтле.