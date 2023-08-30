Санкт-Петербург, 31 августа, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Повышенный ранг присвоен пожару, который произошёл на юге Санкт-Петербурга. В пресс-службе ГУ МЧС России по городу уточнили, что горит хозяйственная постройка с бытовками.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«31 августа в 00:01 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Школьная улица, дом 153. Происходило горение хозпостройки и строительных бытовок на общей площади 250 кв. м. Пожарные работали по дополнительному номеру 1-БИС», — уточнили в ведомстве.

Пожар удалось локализовать в 01:14 мск. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в Калининском районе Санкт-Петербурга локализовали пожар в производственно-складском здании. Огонь из-за высокой пожарной загрузки распространился на площади в 3500 кв. м. Из здания эвакуировали семь человек.

Утром 28 августа в Петроградском районе Санкт-Петербурга на Аптекарской набережной около дома 6 загорелся туристический автобус. По тревоге были подняты десять огнеборцев, которые задействовали две единицы техники. Вскоре пожар ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало.