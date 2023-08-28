Санкт-Петербург, 28 августа, 2023, 10:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в туристическом автобусе выгорел салон, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в своём Telegram-канале.

Кадр видео из Телеграм — канала. Сгоревший автобус

По его данным, утром 28 августа в Петроградском районе на Аптекарской набережной около дома 6 загорелся туристический автобус.

По тревоге были подняты десять огнеборцев, которые задействовали две единицы техники. Отмечается, что вскоре пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.

«В туристическом автобусе выгорел салон», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, на Преображенской улице в центре Белгорода 3 августа загорелся пассажирский автобус, никто не пострадал. Пожар был в течение 10 минут локализован, а ещё через 10 минут (в 17:20 мск) ликвидирован.

21 июня 2023 года сообщалось, что на территории Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта № 1 произошёл пожар. Огонь распространился на четыре автобуса. Через два с половиной часа пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.