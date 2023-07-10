Санкт-Петербург, 10 июля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга локализовали пожар в производственно-складском здании, сообщили 10 июля в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Огонь из-за высокой пожарной загрузки распространился на площади в 3500 кв. м. Из здания эвакуировали семь семь человек.

В 07:04 мск пожар локализовали. В ликвидации возгорания участвовали более 100 человек и около 30 единиц техники.

На месте происшествия специалисты проведут замеры воздуха для определения концентрации вредных веществ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 июля на 9-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге загорелся жилой дом №30, в котором также располагается ресторан. С верхних, жилых этажей здания эвакуировали 22 человека, одного из детей отвезли в медучреждение для осмотра.