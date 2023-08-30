В Конгрессе потребовали от Байдена объяснить стратегию и цели помощи ВСУ
Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчёт финансирования Киева
Вашингтон, 31 августа, 2023, 01:49 — ИА Регнум. В Конгрессе США ожидают от администрации американского президента Джо Байдена чётких аргументаций по поводу выделения Киеву дополнительной помощи. Об этом 30 августа в своей авторской колонке для газеты Hill написал член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд.
«Администрации Байдена необходимо представить Конгрессу чёткую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства. Нам необходимо понять желаемые результаты, в том числе то, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, возможным и целесообразным», — заявил конгрессмен.
Элфорд утверждает, что выделение нового финансирования на украинские нужды является вопросом стратегической ясности, ответственности и подотчётности перед американскими налогоплательщиками, которые всё больше устают и скептически относятся к конфликту.
По словам республиканца, с ноября 2022 года по настоящий момент обе стороны конфликта не добились существенных территориальных приобретений, при этом Киев не имеет тех успехов, на которые надеялись многие в ходе контрнаступления ВСУ. Элфорд подчернул, что в этой связи возникает вопрос о неоднократных заявлениях Байдена, обещавшего поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Член Палаты представителей считает, что американцы должны знать стратегию и конечную цель помощи Украине в победе в конфликте, а не слышать пустые заявления американского главнокомандующего.
Как сообщало ИА Регнум, 29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине объёмом $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.
30 августа американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил мнение, при сохранении нынешних темпов ВСУ скоро лишатся всего личного состава, это приведёт к концу контрнаступления. Радиоведущий добавил. что Киев постепенно теряет поддержку Запада, поскольку его союзникам всё тяжелее убеждать своих граждан в необходимости помощи киевскому режиму.
19 августа член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала ужасным позором для Америки оказание помощи Украине. По её мнению, американцы остаются обделёнными из-за постоянных денежных вливаний США на Украину.