Вашингтон, 31 августа, 2023, 01:49 — ИА Регнум. В Конгрессе США ожидают от администрации американского президента Джо Байдена чётких аргументаций по поводу выделения Киеву дополнительной помощи. Об этом 30 августа в своей авторской колонке для газеты Hill написал член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

«Администрации Байдена необходимо представить Конгрессу чёткую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства. Нам необходимо понять желаемые результаты, в том числе то, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, возможным и целесообразным», — заявил конгрессмен.

Элфорд утверждает, что выделение нового финансирования на украинские нужды является вопросом стратегической ясности, ответственности и подотчётности перед американскими налогоплательщиками, которые всё больше устают и скептически относятся к конфликту.

По словам республиканца, с ноября 2022 года по настоящий момент обе стороны конфликта не добились существенных территориальных приобретений, при этом Киев не имеет тех успехов, на которые надеялись многие в ходе контрнаступления ВСУ. Элфорд подчернул, что в этой связи возникает вопрос о неоднократных заявлениях Байдена, обещавшего поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Член Палаты представителей считает, что американцы должны знать стратегию и конечную цель помощи Украине в победе в конфликте, а не слышать пустые заявления американского главнокомандующего.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине объёмом $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.

30 августа американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил мнение, при сохранении нынешних темпов ВСУ скоро лишатся всего личного состава, это приведёт к концу контрнаступления. Радиоведущий добавил. что Киев постепенно теряет поддержку Запада, поскольку его союзникам всё тяжелее убеждать своих граждан в необходимости помощи киевскому режиму.

19 августа член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала ужасным позором для Америки оказание помощи Украине. По её мнению, американцы остаются обделёнными из-за постоянных денежных вливаний США на Украину.