Вашингтон, 19 августа, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Американцы остаются обделёнными из-за постоянных денежных вливаний США на Украину, написала на своей странице в соцсети Х член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Политик привела неутешительную статистику и назвала Америку бедной страной.

«С прошлого года число бездомных увеличилось на 11 процентов! Без крова остались 600 тыс. американцев. Джо Байден хочет выделить 20 млрд долларов для Украины и 750 млн долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — написала Грин.

Так, конгрессвумен прокомментировала запрос американского президента Джо Байдена о выделении Киеву из федерального бюджета дополнительной военной помощи на сумму 13 млрд долларов, ещё 8,5 млрд долларов на оказание поддержки Украине и ряду стран в сферах безопасности и экономики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марджори Тейлор Грин во время слушания по законопроекту о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону в Конгрессе США представила шесть поправок. Среди них значилось введение запрета на финансирование, поставку вооружений, боеприпасов и других ресурсов на Украину. По её мнению, НАТО не является надёжным партнёром США, поэтому американские налогоплательщики не должны оплачивать затраты альянса.

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, проект «Украина» трещит по швам, а вкачанные в него десятки млрд долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне спецоперации. Из-за провала контрнаступления ВСУ предоставление военной помощи Украине всё менее популярно среди простых американцев, сказал российский дипломат.