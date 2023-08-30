Вашингтон, 30 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться на прекращение боевых действий и мирные переговоры с Россией, потому что при таком сценарии его могут ждать силовое смещение с поста и суд, заявил 30 августа полковник ВС США Ларри Уилкерсон.

Cover Images/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский и его окружение попали в капкан. Они не могут отступить, потому что это приведет к смещению главы государства или к суду над ним», — сказал Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Внешнеполитический курс Украины можно измениться только вследствие кровавого военного переворота, но власти западных стран постараются оттягивать этот момент как можно дольше, добавил американский офицер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что военные ВСУ могут восстать против действующей власти из-за провалов на поле боя. По мнению эксперта, конфликт между киевским режимом и военными может обостриться уже в ближайшее время.

30 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Россией до возвращения к границам 1991 года (с Крымом) и что целью властей Украины является ухудшение положения России на фронте.

В августе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что киевским властям нужно немедленно начать переговоры с Москвой. В противном случае Украина может лишиться всех оставшихся регионов и самой государственности, сказал белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва открыта к переговорам с Киевом, но действующие власти Украины запретили их сами себе.

Переговоры могут начаться при выполнении всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий — возвращения в 2022 году ещё четырёх, помимо Крыма, регионов в состав России, в противном случае СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ.