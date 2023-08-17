Минск, 17 августа, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Если Украина продолжит вести боевые действия, то она может потерять все свои территории, заявил 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, размещённом на её YouTube-канале.

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«Надо сделать первый шаг. А первый шаг — это мир, к миру надо идти. Воюя за эти территории (потерянные — Прим. ред.), вы потеряете вот эти (все остальные. — Прим. ред.)», — сказал он.

Он указал журналистке на разложенной перед ним карте на новые регионы России, а потом обвел указкой территории, остающиеся в составе Украины.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Белоруссии в этом интервью также заявил, что военного конфликта на Украине можно было избежать, а остановить его можно и сейчас. Он призвал начать переговоры без предварительных условий, назвав такой вариант событий классикой любой дипломатии.

По словам белорусского лидера, Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тысяч человек, а у России есть в резерве корпус в 250 тысяч человек, вооружённый современной техникой.

Лукашенко также заявил, что считает цели специальной военной операции уже «в принципе» выполненными, потому что будущая Украина никогда не будет столь агрессивной и прозападной, как прежде. В будущем, продолжил он, отношения между Россией и Украиной можно наладить, однако над этим нужно будет серьёзно поработать.