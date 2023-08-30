Киев, 30 августа, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Киевский режим не намерен вести переговоры с Россией, цель Киева — добиться ухудшения положения России на фронте, чтобы изменилось и отношение Москвы к ситуации, заявил 30 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«В данный момент времени ни о каких переговорах не может быть и речи», — сказал Подоляк в интервью Corriere della Sera.

Также Подоляк подтвердил, что в Киеве не хотят вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он вновь заявил, что Украина готова вести переговоры только после возвращения к границам 1991 года (с Крымом).

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что в ходе разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским призвала его сесть за стол переговоров с Россией. Военного решения, которое привело бы «к долгосрочному миру», не существует, добавила Новак.

В августе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что киевским властям нужно немедленно идти на переговоры с Москвой. В противном случае они могут лишиться и всех оставшихся регионов, и самой государственности, отметил белорусский лидер.

Владимир Путин ранее отмечал, что Москва открыта к переговорам с Киевом, но киевский режим сам себе запретил их. Переговоры могут начаться при выполнении всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения в 2022 году ещё четырёх регионов в состав России, в противном случае спецоперация будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ.