Москва, 30 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Не исключено, что вспышка легионеллёза в Польше стала результатам деятельности спецслужб США, разрабатывающих биологическое оружие, считает бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Об этом он заявил 30 августа корреспонденту ИА Регнум.

Michal Fludra/Global Look Press

Ранее сообщалось о том, что в польском городе Жешув была зафиксирована вспышка легионеллёза, от которой уже умерли 16 человек и ещё 155 были госпитализированы.

Онищенко рассказал, что когда это заболевание было открыто, власти США тут же включили его в список естественных возбудителей, которые можно использовать для преднамеренного заражения. Проще говоря, как биологическое оружие.

«Что происходит в Польше? События разворачиваются в том населённом пункте, который является ключевым в цепочке поставок оружия на Украину», — указал Онищенко.

В связи с этим он напомнил, что после 1991 года США стали активно создавать вокруг России сеть биологических лабораторий — причём не гражданских, а военных, и многие бывшие союзные республики оказали им в этом содействие. Некоторые лаборатории представляли собой переоснащённые советские объекты. Но были и новые, например в Грузии и Казахстане.

«Там построили суперсовременные биологические базы, где можно проводить любые исследования с самыми опасными патогенами. И там работают военные микробиологи и вирусологи», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что в октябре 2022 года власти США пересмотрели свою стратегию биологической безопасности, в которой абсолютно не скрывают, что биологическое оружие будет использоваться для решения экономических и политических задач.

По словам Онищенко, Украина «стала во главе всех этих военных наступательных биологических программ применительно к аборигенам». А в структуре украинской власти был даже создан департамент, который занимается координацией всех этих работ.

Онищенко уточнил, что местные польские власти, объясняя причины вспышки легионеллёза, пеняют на то, что не выдерживались температурные нормативы подачи горячей воды, и это способствовало распространению заболевания. По его мнению, такие объяснения годились бы в том случае, если бы речь шла о единичных случаях, но не тогда, когда количество заразившихся столь велико.

«Может быть, американцы создают прецедент, как это было с обеднённым ураном, — предположил Онищенко. — А поляки в своей ненависти к нам разучились просто логически мыслить. Для американцев, что мы, что Украина, что Польша — славяне. И то, что сегодня там происходит, очень похоже на преднамеренное применение. Для чего это американцам надо? Может быть, для того, чтобы приструнить поляков. Может быть, создать повод, чтобы включить в эту обойму военно-биологический потенциал, который есть на территории США».

По его мнению, идёт работа на уничтожение славянского населения в Европе, зачистка территории, и польским властям следует внимательно всё взвесить и разобраться.

Онищенко считает, что российским специалистам стоило бы заполучить образцы этой легионеллы и выяснить, «насколько её модифицировали американцы».

«Концепция биологического оружия изменилась. Если раньше готовились к биологической войне, то сегодня готовятся к биологическому террору. Он может быть индивидуальным, а может — популяционным. Возможно, что в Польше была применена именно боевая рецептура легионеллы, которая на протяжении больше чем 50 лет числится в списках наиболее вероятной для применения в качестве оружия массового уничтожения», — подытожил Онищенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным польской санитарной инспекции, источник заражения в Жешуве находился в водопроводе. Для разработки мер по противодействию распространению инфекции был создан кризисный штаб с участием министра здравоохранения Польши.

По словам пресс-секретаря министра-координатора по делам спецслужб Польши Станислава Жарына, вспышка легионеллёза в Жешуве не является актом биотерроризма или диверсии.

Также есть сведения о том, что это заболевание распространяется и в Испании. По последним данным, там, в городе Касерес, один человек скончался из-за легионеллёза, а шестерых госпитализировали.

Легионеллёз ― сравнительно редкое и тяжёлое инфекционное заболевание. Больной страдает от лихорадки, общей интоксикации, поражения лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Возможна полиорганная недостаточность. В отсутствие медицинской помощи из пяти заболевших погибают двое. При лечении процент смертельных случаев достигает 5-10%.