Жешув, Польша, 24 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. На юге Польши зафиксировали вспышку легионеллёза (болезни легионеров). Об этом 24 августа сообщил телеканал Polsat.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Известно, что от бактериальной инфекции в районе города Жешува скончались уже пять человек.

«Умер пятый человек, заражённый бактерией легионеллы. Это 79-летняя пациентка, скончавшаяся ночью в городской больнице в Жешуве», ― уточнил телеканал.

При этом отмечается, что ещё 74 человека инфицированы.

По предварительной информации, распространение бактерии могло произойти через городскую водопроводную систему. Власти ждут первых результатов проб воды. 28 августа в городе проведут дезинфекцию подземных коммуникаций.

Для разработки мер по противодействию распространению инфекции в городе созвано заседание кризисного штаба с участием министра здравоохранения Польши Катаржины Сойки.

Легионеллёз ― сравнительно редкое и тяжёлое инфекционное заболевание. Оно протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности. Если заболевание не лечить, то из пяти заболевших каждые два человека умирают. При лечении процент летальных исходов составляет 5-10%.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке заболеваемости COVID мире. Согласно статистике, за четыре недели количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличилось на 63%, а число летальных исходов сократилось на 56%.

Так, в период с 17 июля по 13 августа, коронавирусной инфекцией во всём мире заразились более 1,42 млн человек, зарегистрировано 2366 летальных исходов среди ковид-пациентов. О заболевших ВОЗ проинформировали 104 страны.

Крупнейшая в истории Нью-Йорка вспышка легионеллёза произошла в 2015 году. Тогда в районе Южный Бронкс эту инфекцию выявили у 124 человек, 12 случаев закончились летальными исходами. Возбудитель заболевания обнаружили в вентиляционных системах и системах кондиционирования.