Варшава, 29 августа, 2023, 14:57 — ИА Регнум. На юге Польши от «болезни легионеров» скончались уже 14 человек, сообщает государственная санитарная инспекция Жешува.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что вспышка легионеллёза, известного как «болезнь легионеров», была зафиксирована в польском Жешуве возле границы с Украиной.

«В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 14 человек», — говорится в сообщении.

Заражение бактериями было подтверждено у 153 жителей региона. В санинспекции сообщили, что источник заражения находился в водопроводе.

Ранее сообщалось о восьми скончавшихся в районе города Жешув.

Как сообщало ИА Регнум, первые случаи заражения и смертей от легионеллёза в Жешуве стали появляться в середине недели. О вспышке болезни легионеров на юге Польши местные СМИ сообщили 24 августа. На тот момент от бактериальной инфекции скончались пять человек. Ещё 74 человека инфицированы.