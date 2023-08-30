Москва, 30 августа, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Россия не оставит без серьёзной реакции действия Соединённых Штатов, если Вашингтон опять не выдаст визы российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она обратила внимание на то, что это является грубейшим нарушением всех норм внутреннего и международного законодательства.

«Абсолютно неприемлемым нарушением международного права мы это считаем. Оно не должно оставаться и в случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам не останется без серьёзной реакции», — заявила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова к любому варианту развития событий с выдачей Соединёнными Штатами виз членам делегации и журналистам России на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Дипломат подтвердил, что ведётся плотная работа с американской стороной по этому вопросу, однако отметил, что поведение США нельзя предсказать, а потому «может произойти всё что угодно, мы готовы к любому развитию».

18 августа президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. В состав делегации также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

23 апреля Захарова заявила, что российским журналистам, которые должны сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, так и не выдали американские визы. Дипломат уточнила, что посольство США в Москве ответило по этому поводу, что оно «работает» над этой ситуацией, и подчеркнула, что в этом случае налицо манипулирование темой свободы слова и правами представителей СМИ.