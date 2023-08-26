Москва, 26 августа, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Российская сторона готова к любому варианту развития событий с выдачей Соединёнными Штатами виз членам делегации и журналистам России на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Об этом 26 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Изввестия/Дмитрий Коротаев

«Пока признаков того, что здесь произойдёт какой-то срыв, я не вижу. Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы. Я думаю, что, когда уже до мероприятия останется времени поменьше, мы поделимся той информацией, которая будет на тот момент», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Дипломат подтвердил, что ведётся плотная работа с американской стороной по этому вопросу, однако отметил, что поведение США нельзя предсказать, а потому «может произойти всё что угодно, мы готовы к любому развитию».

Рябков также призвал американских коллег выполнить свои обязательства в качестве страны, где расположена штаб-квартира ООН.

«Это в полной мере относится и к совершенно очевидному вопросу о необходимости выдачи виз журналистам, которые туда направляются для освещения этого важного международного события», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. В состав делегации также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.