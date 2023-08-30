Москва, 30 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Лесной пожар в Геленджике не оказывает никакого влияния на туризм. Об этом 30 августа заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений», — цитирует Ромашкина РИА Новости. По его словам, это означает, что туристическую территорию пожар не затрагивает и никакого влияния на туризм не оказывает.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике загорелся лесной массив. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер с порывами в горах до 25–30 метров в секунду. Для его тушения привлекли вертолёт Ми-8 с ёмкостью на пять тонн воды.

30 августа мэр города Алексей Богодистов сообщил, что площадь возгорания лесной подстилки увеличилась до 118 га. Он добавил, что в ликвидации возгорания задействовано более 80 единиц техники и 441 спасатель. На место тушения также вылетел самолёт Бе-200.