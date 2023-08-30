Геленджик, Краснодарский край, 30 августа, 2023, 09:51 — ИА Регнум. В Геленджике площадь возгорания лесной подстилки увеличилась до 118 га, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 118 га», — написал он.

Мэр города добавил, что в ликвидации возгорания задействовано более 80 единиц техники и 441 спасатель. На место тушения также вылетел самолет Бе-200.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная в Геленджике загорелся лесной массив. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер.

Ранее сообщалось, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер с порывами в горах до 25–30 метров в секунду. Для его тушения привлекли вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды.