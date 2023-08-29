В Геленджике увеличилась площадь лесного пожара
МЧС: площадь лесного пожара в Геленджике возросла до пяти гектаров
Геленджик, Краснодарский край, 29 августа, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Площадь пожара, охватившего лесной массив в Геленджике, увеличилась до 5 га, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Возгорание началось в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Огонь сразу охватил площадь 1,5 га.
«Площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности, в ночное время суток», — говорится в сообщении ведомства.
Быстрому распространению огня способствует сильный ветер с порывами в горах до 25-30 метров в секунду. Для его тушения привлекли вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды.
Экипаж воздушного судна уже совершил 27 сбросов. Кроме того, для борьбы с пожаром задействовали 195 человек и 45 единиц техники.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассекал, что в ночное время работа вертолета запрещена, в связи с чем огонь будут тушить только пожарные бригады.
Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в лесном массиве Геленджика произошёл пожар, охвативший площадь 500 кв. метров. Он вспыхнул из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи.
22 августа в районе ипподрома в Майкопе начался пожар, который успел распространиться на площади 600 кв. метров. 27 августа произошёл пожар в Новороссийском лесничестве на Кубани, охвативший площадь 7 тыс. кв. метров.