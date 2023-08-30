* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 августа, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Бывший участник игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафован на 40 тыс. рублей за нарушение деятельности иноагента. Об этом 30 августа сообщили в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что Савёловский районный суд города Москвы вынес постановление о нарушении деятельности иноагента в отношении Аскерова. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2022 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. До этого он опубликовал в соцсети ложные сведения, порочащие память советского полководца Георгия Жукова.

В мае Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Аскерова. В декабре Минюст РФ внёс его в реестр иноагентов.