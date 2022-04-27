Москва, 27 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудил СКР в отношении Ровшана Аскерова (известного как участника телеигры «Что? Где? Когда?»), сообщили 27 апреля в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, он разместил в своём паблике в соцсети (которая запрещена в РФ) «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

Этот материал Аскеров опубликовал не позднее 6 апреля 2022 года. Ведомство подчёркивает, что за любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества последует установленная законом уголовная ответственность.