* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, — НКО, признанное в РФ иностранным агентом, — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 декабря, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Минюст РФ дополнил реестр иностранных агентов — теперь он включает 499 человек, организаций и СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Министр юстиции РФ Константин Чуйченко

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Согласно списку ведомства, иноагентом признано издание The Bell (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), архангельское экодвижение «42» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Михаил Фишман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), экс-председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который сам попросил включить его в список.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в России вступил в силу объёмный закон об иностранных агентах. Статус иностранного агента гражданин приобретает со дня, следующего за днём размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов, и прекращает со дня исключения таких сведений из реестра.