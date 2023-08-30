Берлин, 30 августа, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Производитель немецких танков Leopard 2 концерн Rheinmetall испортил свою репутацию из-за конкуренции и потерь на Украине, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Авторы публикации отметили, что немецкий концерн десятилетиями производит востребованную во всём мире высокотехнологичную продукцию. Они также указали на то, что Запад преподносит поставку на Украину немецких Leopard 2 как «переломный момент», но результата в боевых условиях они не показали, оставив лишь негативное впечатление.

Кроме того, в статье говорится, что на международном рынке конкуренцию Rheinmetall составляют южнокорейские производители и Южная Корея не только поставляет качественную технику, но и выпускает её быстро, в больших объёмах.

При этом ранее немецкий производитель уже испытывал проблемы с цепочками поставок. Это приводило к задержкам, включая поставки Украине. Издание констатировало, что в результате концерн частично потерял статус производителя «чудо-оружия».

Как сообщало ИА Регнум, многие западные страны стремятся поставлять Киеву устаревшие танки Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного Leopard 2. Об этом писала газета Financial Times. Издание отмечало, что Leopard 1 имеет тонкую броню, которая может сделать его уязвимым на равнинной местности.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, чем западные танки уступают российским. По его словам, если сравнивать вес Т-62 и Leopard 1, то российский легче немецкой машины почти на 10 тонн, что прибавляет ему подвижности. Также совершенно очевидно немецкий танк уступает по бронезащите — верхний лобовой лист корпуса имеет всего 70 мм, а верхняя часть борта защищается лишь 45-мм листом.

Леонков добавил, что в первую очередь нужно понимать, что западная техника не предназначена для холмистой и степной местности, а также способна противостоять только слабому противнику.