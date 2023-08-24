Вашингтон, 24 августа, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном допустил, что Вооружённым силам Украины из-за больших потерь придётся оставить позиции и отступить за Днепр.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Украинцам придётся снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», — сказал Риттер в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста.

При этом, по его мнению, Вооружённым силам Украины не хватит вооружения и ресурсов, как человеческих, так и технических, чтобы удержать позиции после отступления из Запорожья. Единственным выходом станет отступление украинской армии за Днепр для сохранения оставшейся части подразделений.

Как передавало ИА Регнум, ранее Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries заявил, что потеря последних элитных резервов Вооружённых сил Украины, задействованных на запорожском направлении, приведёт к обвалу фронта. По его словам, численность резервной 82-й десантно-штурмовой бригады составляет 15 тысяч человек. Бригада вооружена британскими танками Challenger и боевыми машинами пехоты Marder и Stryker.